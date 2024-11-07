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Астролог Володина предрекла трем знакам Зодиака небывалый успех в ноябре 2024

Астролог Володина предрекла трем знакам Зодиака небывалый успех в ноябре 2024

Специалист по звездам уточнила, представителям каких созвездий повезет уже в этом месяце. Ноябрь 2024 года для многих станет временем значительных перемен и испытаний, но это же время может принести настоящие удачные моменты.

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Комментарии
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tsan tsan
Неужели люди верят этим шарлатанам ?
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20 час.

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