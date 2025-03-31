Трамп объяснил, почему Украина не станет членом НАТО

Трамп: вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по ископаемым не обсуждалось США не рассматривают вариант вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на соглашение по освоению недр страны, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.