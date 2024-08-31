ФК «Урал» решил, с кем попрощаться из-за лимита на легионеров

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов после победы над «Аланией», матч завершился со счетом 3:1, рассказал, что клуб уже принял решение, какого игрока отпустят из-за лимита на легионеров в Первой лиге.
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