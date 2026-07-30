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NASA сообщило о серьезных неполадках на спутнике-спасателе падающей обсерватории

NASA сообщило о серьезных неполадках на спутнике-спасателе падающей обсерватории

На американском спутнике-буксире LINK, который запущен для спасения падающей орбитальной обсерватории SWIFT, возникли неполадки в системе управления ориентацией, что привело к вращению аппарата и прерывистой связи, сообщило NASA.

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