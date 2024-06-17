Стало известно о состоянии освобождённых заложников в СИЗО Ростова

Они находятся в удовлетворительном состоянии.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Сотрудники СИЗО-1 Ростова-на-Дону, оказавшиеся в заложниках накануне, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в правоохранительных органах региона.
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