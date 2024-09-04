От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией

Китай вышел на первый план по части товарооборота с Россией — его доля составляет более 40%. Об этом заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин рассказал в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.
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