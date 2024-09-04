Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    А почему детей не оградили от наркоманки? Ждут, когда трагедия случится с ребёнком?Доза ответственно...
  • Россиянин
    Красотка привокзальная. Морда лица испитая.Вице-премьер Укра...
  • Елена Котенева
    Светлая память.Умер конструктор ...

От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией

От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией

Китай вышел на первый план по части товарооборота с Россией — его доля составляет более 40%. Об этом заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин рассказал в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх