От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией

Китай вышел на первый план по части товарооборота с Россией — его доля составляет более 40%. Об этом заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин рассказал в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.