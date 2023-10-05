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"Что-то меня в последнее время Никарагуа беспокоит: а ты его не чеши", - России отказали в праве на суверенную политику в интересах страны

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да плевать, ЧТО там считают США. Договор уже подписан!! Решение принято.
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2 час.
ВП
Владислав Петряев
Как мне не восторгаться нашей внешней политикой!!! И это показатель нашей силы, наших возможностей противостоять США даже у них под носом!  Да, схватка на Украине со всем могущественным Западом и США показала всему миру, что такое Россия. Оказалось, что Россия способна перемолоть всю поставляемую ими военную технику, всю их многомиллиардную финансовую помощь, все людские ресурсы Украины, повернуть Азию, Африку, Латинскую Америку в свою сторону и создать объективные условия для создания многополярного мира!!!! И он возник!!! Кончилась циничная империалистическая политика США. Кончилась!!! Пока мы видим лишь их беспомощные судороги... СЛАВА РОССИИ!!!
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1 час.

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