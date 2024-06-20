Юта - "Невернувшийся солдат" Слова и музыка - Юта. Маленький Сережа любил смотреть сериал «Солдаты», для которого Юта писала музыку.
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Юта - "Невернувшийся солдат" Слова и музыка - Юта. Маленький Сережа любил смотреть сериал «Солдаты», для которого Юта писала музыку.