«Гром» на экспорт: Россия привезла на выставку вооружений в Китай новые ракеты

Новейшие авиационные средства поражения, разработанные корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», впервые представлены за рубежом на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, открывшейся 12 ноября.
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