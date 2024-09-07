Хранение картошки и блюд из нее в холодильнике

Лучше всего картофель храниться в темном прохладном погребе. Однако у жителей квартир такой возможности нет, поэтому они стараются находить выход с помощью других способов, в том числе хранят картофель в холодильнике.
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