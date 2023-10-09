Lada Vesta NG будет продаваться со скидкой для работников АвтоВАЗа

Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ (Профсоюз АСМ РФ) рассказал о том, что на прошлой неделе состоялось главное событие года данной организации – это отчетная профсоюзная конференция.
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