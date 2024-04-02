📉 Торговые сети Крыма снизили цены на 30 социально значимых товаров ☝️ С марта в республике реализуют проект стабилизации цен на товары этой категории.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📉 Торговые сети Крыма снизили цены на 30 социально значимых товаров ☝️ С марта в республике реализуют проект стабилизации цен на товары этой категории.