Новости, события, факты

146 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    После того, как его прогнали ссаными тряпками, оно затихло на время. Ни слуху, ни духу о нем не было Теперь, с.ка, об...О Гиркине мерзком...
  • Клавдия Баранова
    Пусть украина помогает, кому давали оружие убивать нас, пусть испытывают божью кару,флаг в руки, за все надо платить"Давайте повернём...
  • Андрей Тихонов
    Бить нужно каждый день , а не в ответкуПо Одессе ночью -...

Посол 404 в Берлине потребовал переименовать «Кафе Москва»

Посол 404 в Берлине потребовал переименовать «Кафе Москва»

Требование «спустившегося с небес в Берлин бога» и посла Украины в ФРГ Алексея Макеева переименовать архитектурный ансамбль «Кафе Москва» в «Кафе Киев» вызвало широкую критику со стороны общественности Берлина, сообщает 23 июля газета «Берлинер Цайтунг».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да уж, в Неметчине бандерлохи оттопыриваются с особым фанатизмом, то канцлера колбасой обзовут, то  переиначивать на свой лад пытаются что-то. прощупывают почву  и борзота не пройдёт, пока реальной жесткой оборотки не получат - вы3,14здить этого сраного пОСЛА с частью бешенцев и сказать, что поддержка усровойска сокращается, раз берегов не видите и хороших поступков не помните... Но в Фашинхтоне такой демарш не одобрят...
Ответить
8 час.
Наталья Иванова
Пинка под зад - вот и весь разговор!
Ответить
8 час.
Василий Башмаков
Это даже наглостью назвать не возможно. Это, к примеру, когда хозяину стало жалко бомжа. Он пригласил его в дом, накормил, напоил и предложил ночь переспать в доме. На что бомж потребовал, что бы хозяин спал в прихожей, а он (бомж) спал с его женой.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх