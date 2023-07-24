Требование «спустившегося с небес в Берлин бога» и посла Украины в ФРГ Алексея Макеева переименовать архитектурный ансамбль «Кафе Москва» в «Кафе Киев» вызвало широкую критику со стороны общественности Берлина, сообщает 23 июля газета «Берлинер Цайтунг».
Посол 404 в Берлине потребовал переименовать «Кафе Москва»
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да уж, в Неметчине бандерлохи оттопыриваются с особым фанатизмом, то канцлера колбасой обзовут, то переиначивать на свой лад пытаются что-то. прощупывают почву и борзота не пройдёт, пока реальной жесткой оборотки не получат - вы3,14здить этого сраного пОСЛА с частью бешенцев и сказать, что поддержка усровойска сокращается, раз берегов не видите и хороших поступков не помните... Но в Фашинхтоне такой демарш не одобрят...
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8 час.
Наталья Иванова
Пинка под зад - вот и весь разговор!
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8 час.
Василий Башмаков
Это даже наглостью назвать не возможно. Это, к примеру, когда хозяину стало жалко бомжа. Он пригласил его в дом, накормил, напоил и предложил ночь переспать в доме. На что бомж потребовал, что бы хозяин спал в прихожей, а он (бомж) спал с его женой.
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8 час.
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