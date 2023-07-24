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Леонид Ла Рошель

Да уж, в Неметчине бандерлохи оттопыриваются с особым фанатизмом, то канцлера колбасой обзовут, то переиначивать на свой лад пытаются что-то. прощупывают почву и борзота не пройдёт, пока реальной жесткой оборотки не получат - вы3,14здить этого сраного пОСЛА с частью бешенцев и сказать, что поддержка усровойска сокращается, раз берегов не видите и хороших поступков не помните... Но в Фашинхтоне такой демарш не одобрят...