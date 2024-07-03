США может пойти на уступки Николасу Мадуро ради венесуэльской нефти Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что согласен на диалог с Госдепом.
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США может пойти на уступки Николасу Мадуро ради венесуэльской нефти Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что согласен на диалог с Госдепом.
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