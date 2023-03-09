Шварцман выиграл второй из последних 15 матчей

Диего Шварцман обыграл Федерико Корию в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:2. Последний раз Шварцман выиграл два матча подряд на US Open, где дошел до третьего круга.
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