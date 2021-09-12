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Самолеты Ил-76 доставили личный состав и технику ВДВ в Ульяновск на учения «Запад-2021»

Самолеты Ил-76 доставили личный состав и технику ВДВ в Ульяновск на учения «Запад-2021»

По имеющейся информации, ранее на аэродроме Дягилево в Рязани военнослужащие выполнили загрузку боевой техники, предназначенной для десантирования в ходе учений, в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76, передает телеканал «Звезда».

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