Меняем Сочи на Сыктывкар: Европа влетает в новый энергокризис

Второй раз история повторяется в виде фарса. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале ноября.