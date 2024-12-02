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Меняем Сочи на Сыктывкар: Европа влетает в новый энергокризис

Меняем Сочи на Сыктывкар: Европа влетает в новый энергокризис

Второй раз история повторяется в виде фарса. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале ноября.

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