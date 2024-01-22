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QDEL-экраны обещают большую часть бонусов OLED, но без минусов последних Компани...

QDEL-экраны обещают большую часть бонусов OLED, но без минусов последних Компани...

QDEL-экраны обещают большую часть бонусов OLED, но без минусов последнихКомпания Sharp показала новый тип экранов под названием QDEL (Quantum Dot Electro Luminescent), который, в теории, может стать полноценной заменой для LED-решений.

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