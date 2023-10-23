Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро

Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе полиции королевства.