Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро

Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе полиции королевства.
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