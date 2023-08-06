Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал красноречивые оценки отношениям Киева и Варшавы. По его словам, сейчас дипломатический скандал между двумя странами никаких особых последствий иметь не будет, как не будет и углубляться.
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