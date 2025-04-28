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Центр знаний «Машук» задает новые образовательные векторы директорам российских школ

Центр знаний «Машук» задает новые образовательные векторы директорам российских школ

Более 100 директоров школ из 74 регионов России завершили обучение на первом модуле новой авторской программы повышения квалификации «Директор на высоте» в Центре знаний «Машук» в Пятигорске Ставропольского края.

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