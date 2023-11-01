Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

По-израильски и у нас можно с диаспорами разобраться. И, вообще, что за диаспоры в многонациональном государстве, теперь уже в массе состоящие из граждан страны? Сплошное ку-уу.

лл

лина любимцева

Израиль сейчас ТОТАЛЬНО ЗАЧИЩАЕТ сектор Газа от палестинцев. Израильтяне хотят загнать палестинцев в некую "черту оседлости", огородить их забором пд током и чтобы они там вымерли. И чтобы у палестинцев не было выхода к морю. Фактически сейчас ИДЕТ ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!!... Вот так напускать к себе в государство ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ КОГО и ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ СКОЛЬКО?!!