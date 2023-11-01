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Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

Израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. Жестокие, мощные удары. Но в этом конфликте есть два важных нюанса, о которых говорят нечасто.

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Комментарии
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А
Александр
По-израильски и у нас можно с диаспорами разобраться. И, вообще, что за диаспоры в многонациональном государстве, теперь уже в массе состоящие из граждан страны? Сплошное ку-уу.
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21 час.
лл
лина любимцева
Израиль сейчас ТОТАЛЬНО ЗАЧИЩАЕТ сектор Газа от палестинцев. Израильтяне хотят загнать палестинцев в некую &quot;черту оседлости&quot;, огородить их забором пд током и чтобы они там вымерли. И чтобы у палестинцев не было выхода к морю. Фактически  сейчас ИДЕТ ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!!... Вот так напускать к себе в государство ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ КОГО и ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ СКОЛЬКО?!!
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21 час.
Зоя Копань
Не сейчас идёт геноцид палестинцев а идёт уже 50 лет! Ну как в сказке  про лису и зайчика!
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19 час.

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