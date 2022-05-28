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Артемий Лебедев отобрал у Новосибирска звание столицы Сибири

Артемий Лебедев отобрал у Новосибирска звание столицы Сибири

Артемий Лебедев присвоил статус столицы Сибири Красноярску и нелестно высказался о Новосибирске. Как сообщает «АСТ-54», Подписчики спросили дизайнера, какой город, по его мнению, можно назвать «реальной столицей Сибири» — Новосибирск или Красноярск.

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