GAC Aion RT – начало предварительных продаж

Полностью электрический седан RT от GAC Aion стремительно движется к коммерческой реализации. В начале этого месяца он был представлен китайским министерством внутренних дел, после чего сразу же последовало официальное изображение.
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