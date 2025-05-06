В Приморье арестовали студента за передачу данных украинской разведке

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Его подозревают в сборе информации по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
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