Театр абсурда
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Театр абсурда

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Газ на исходе: Соседи требуют от Европы позвонить Путину и запретить удары по ПГХ

Газ на исходе: Соседи требуют от Европы позвонить Путину и запретить удары по ПГХ

КОТ  КОСТЯН Структура из соседней страны под названием «Наф тогаз» обратилась к европейским странам с официальным шантажом, и им таки придется реагировать на это.

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