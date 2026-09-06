Путин примет президента Вьетнама и посетит саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин на будущей неделе планирует встретиться с президентом Вьетнама То Ламом, провести совещание с правительством и принять участие в саммите БРИКС в Индии.
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