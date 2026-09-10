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Мировое обозрение

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Fire Point: что известно об украинском производителе дальнобойных дронов и ракет

Fire Point: что известно об украинском производителе дальнобойных дронов и ракет

Название украинской оборонной компании Fire Point вновь оказалось в центре внимания после атаки беспилотника на промышленный объект в Новом Уренгое 9 сентября 2026 года.

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