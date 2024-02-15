Медвежий угол
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Медвежий угол

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НЕБРАТЬЯ НАВАЛИЛИСЬ НА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ: МОЩНЫЙ УДАР ПО НОВОМУ КОРАБЛЮ И ВЗРЫВ

НЕБРАТЬЯ НАВАЛИЛИСЬ НА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ: МОЩНЫЙ УДАР ПО НОВОМУ КОРАБЛЮ И ВЗРЫВ

Противник заявил, что атаковал ещё один корабль Черноморского флота. Что известно на эту минуту? По данным ресурсов Незалежной, небратья атаковали корабль Черноморского флота у побережья Крыма и добились попадания с помощью морских беспилотников.

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Комментарии
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sorsw
Му....зм на флоте!
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6 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Нуумыыжиииниможыыым абидеть Нашего Западного Партнеоооора!&quot; Командир ЧФ - офицер, т.е. человек, исполняющий приказы. Так что вопрос, наверное, не к нему.
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4 час.
Кошмар
Смени методичку, кастрюлеголовый. Эта устарела.
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4 час.

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