НЕБРАТЬЯ НАВАЛИЛИСЬ НА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ: МОЩНЫЙ УДАР ПО НОВОМУ КОРАБЛЮ И ВЗРЫВ

Противник заявил, что атаковал ещё один корабль Черноморского флота. Что известно на эту минуту? По данным ресурсов Незалежной, небратья атаковали корабль Черноморского флота у побережья Крыма и добились попадания с помощью морских беспилотников.
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