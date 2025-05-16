Синоптики спрогнозировали 30-градусную жару в Москве в июне

Это будет максимальная температура в первом летнем месяце. Как написала в своём Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, согласно зарубежным моделям, в российской столице лето состоится.
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