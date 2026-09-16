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Царьград

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В Одинцово за лето родились 799 детей: мальчиков больше

В Одинцово за лето родились 799 детей: мальчиков больше

В Одинцовском родильном доме подвели демографические итоги летнего сезона. С июня по август здесь приняли роды у 799 женщин, о чём рассказали представители медицинского учреждения.

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