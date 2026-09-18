В Звенигороде детская поликлиника готова на 20%

Строительная готовность детской поликлиники в Звенигороде достигла 20%. Сейчас на площадке ведутся монолитные работы на уровне четвёртого этажа, возводится кладка наружных стен на двух нижних этажах, параллельно прокладываются наружные сети.
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