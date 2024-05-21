Воробьеву «подсобянят»: «Самолёт» и мэрия Москвы создали застройщика 

Степень слияния столичных и подмосковных властей вышла на уровень сиамских близнецов: 8 мая 2024 года была создана строительная компания, владельцами которой являются юрлицо из дивизиона ГК «Самолёт», где выгодоприобретатель - брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, и «дочка» департамента горимущества Москвы.