Tesla намеревается построить в Техасе предприятие по производству катодов для тяговых батарей

Судя по активности компании Tesla, новым центром концентрации производственной активности для неё должны стать окрестности Остина в Техасе, где не только расположилась новая штаб-квартира, но и будут выпускаться электромобили Model Y, Cybertruck, Roadster и Semi, а также человекоподобные роботы Bot.