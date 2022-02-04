Tesla намеревается построить в Техасе предприятие по производству катодов для тяговых батарей

Судя по активности компании Tesla, новым центром концентрации производственной активности для неё должны стать окрестности Остина в Техасе, где не только расположилась новая штаб-квартира, но и будут выпускаться электромобили Model Y, Cybertruck, Roadster и Semi, а также человекоподобные роботы Bot.
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