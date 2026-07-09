Cocoa Prices Rally As Jefferies Warns Of "Perfect Storm" In West Africa Cocoa futures in New York have doubled since the start of March and have now climbed back toward levels not seen since late 2025, around $6,000 a ton, as Jefferies analysts warn that a "perfect storm's a-brewing" across West Africa, the world's top cocoa-farming region.
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