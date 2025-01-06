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США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми сирийскими властями

США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми сирийскими властями

Соединенные Штаты на временной основе разрешили некоторые финансовые операции с сирийскими правительственными учреждениями, в том числе транзакции, которые связаны с энергоресурсами, и переводы через Центробанк, говорится в генеральной лицензии минфина США.

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