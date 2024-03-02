В Оренбургской области сотрудники ГИБДД провели урок безопасности «Тот, кто знает ПДД - не окажется в беде!»

Сотрудники Госавтоинспекции посетили учеников начальных классов «МОАУ СОШ № 32 г. Орска им. В.А. Сорокина» и провели с ними урок безопасности на тему «Тот, кто знает ПДД - не окажется в беде!».
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