На чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, российская легкоатлетка Эльвира Хасанова установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 10 000 метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии