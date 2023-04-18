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Музыкант Апачев потребовал отмены концерта рэпера Jah Khalib в Москве

Музыкант Апачев потребовал отмены концерта рэпера Jah Khalib в Москве

Патриотично настроенный музыкант Аким Апачев увидел угрозу для общества в грядущем выступлении рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которое должно состояться в Москве.

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