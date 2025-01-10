Россия окружает ключевые позиции ВСУ: новости СВО от 10 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1051-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 10 января 2025 года в материале «Интересной России». На 1051-й день специальной военной операции российские вооружённые силы продолжают наступательные действия на ключевых направлениях, включая Запорожье, Донбасс, Харьков и Угледар, добиваясь значительных успехов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии