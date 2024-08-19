За ремонт систем безопасности и окраску фасадов «Манежа» заплатят 15 млн

В центре Петербурга на Исаакиевской площади находится центральный выставочный зал «Манеж». Его здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения — «Манеж и казармы конногвардейского полка».
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