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За ремонт систем безопасности и окраску фасадов «Манежа» заплатят 15 млн

За ремонт систем безопасности и окраску фасадов «Манежа» заплатят 15 млн

В центре Петербурга на Исаакиевской площади находится центральный выставочный зал «Манеж». Его здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения — «Манеж и казармы конногвардейского полка».

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