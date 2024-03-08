Роднина о допинге Валиевой: мы позволили этому произойти, идет плата за это

Депутат Государственной думы Российской Федерации и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в ближайшее время от дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой не отстанут.
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