«Привет, эмигранты»: стала известная полная программа фестиваля «Русское зарубежье»

На днях организаторы опубликовали полную программу фестиваля во Владивостоке (напомним, он охватит пять городов России, в которых тема эмиграции первой волны звучит наиболее остро, и это Севастополь, Пермь, Омск, Екатеринбург и Владивосток).
На днях организаторы опубликовали полную программу фестиваля во Владивостоке (напомним, он охватит пять городов России, в которых тема эмиграции первой волны звучит наиболее остро, и это Севастополь, Пермь, Омск, Екатеринбург и Владивосток).
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