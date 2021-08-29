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«Привет, эмигранты»: стала известная полная программа фестиваля «Русское зарубежье»

«Привет, эмигранты»: стала известная полная программа фестиваля «Русское зарубежье»

На днях организаторы опубликовали полную программу фестиваля во Владивостоке (напомним, он охватит пять городов России, в которых тема эмиграции первой волны звучит наиболее остро, и это Севастополь, Пермь, Омск, Екатеринбург и Владивосток).

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