Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 год.
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