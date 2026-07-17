Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии