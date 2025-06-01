В народном календаре 1 июня день Ивана Долгого, поэтому даже в выходной день нельзя лениться — обязательно найдите полезное дело, иначе проблем с финансами не миновать.
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В народном календаре 1 июня день Ивана Долгого, поэтому даже в выходной день нельзя лениться — обязательно найдите полезное дело, иначе проблем с финансами не миновать.