Китай значительно нарастил экспорт автомобилей

За первый месяц этого года было экспортировано в общей сложности 301 тысяча автомобилей, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая , передает Синьхуа.
За первый месяц этого года было экспортировано в общей сложности 301 тысяча автомобилей, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая , передает Синьхуа.
Свежие комментарии