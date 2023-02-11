Газета Труд

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Китай значительно нарастил экспорт автомобилей

Китай значительно нарастил экспорт автомобилей

За первый месяц этого года было экспортировано в общей сложности 301 тысяча автомобилей, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая , передает Синьхуа.

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