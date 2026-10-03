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В Киеве начинается новый «майдан» за мир с РФ: украинцы пошли против Зеленского

На главной площади в Киеве начался «майдан» в честь украинского военного Александра Тодорова, в прошлом — одесского журналиста и правозащитника, который выступал за заключение мира и против украинской власти, в частности, президента Владимира Зеленского.

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