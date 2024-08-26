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Регионы России

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Поствакцинальный миокардит после вакцинации мРНК-вакцинами против COVID-19 оказывается менее опасным для здоровья, чем другие виды миокардита

Поствакцинальный миокардит после вакцинации мРНК-вакцинами против COVID-19 оказывается менее опасным для здоровья, чем другие виды миокардита

Французские ученые провели крупное исследование, которое показало, что у людей, получивших мРНК-вакцину против COVID-19, частота сердечно-сосудистых осложнений через 18 месяцев была значительно ниже, чем у тех, кто страдал от посткистозного миокардита или других видов миокардита.

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