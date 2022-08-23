Американское издание допускает, что США ряд вооружений Украине поставляют тайно

США не раскрывают полной информации по поставкам вооружения на Украину, часть информации о переданной Киеву военной помощи просто скрывается и не попадает в официальные сводки Белого дома или Пентагона.
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