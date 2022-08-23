Военное обозрение

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Американское издание допускает, что США ряд вооружений Украине поставляют тайно

Американское издание допускает, что США ряд вооружений Украине поставляют тайно

США не раскрывают полной информации по поставкам вооружения на Украину, часть информации о переданной Киеву военной помощи просто скрывается и не попадает в официальные сводки Белого дома или Пентагона.

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