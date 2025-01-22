Омский автовокзал отменил почти 30 автобусных рейсов из-за непогоды. Вот их список: 08:00 ОМСК — Павлоградка 09:00 ОМСК — Русская Поляна 09:50 ОМСК — Павлоградка 10:30 ОМСК — Исилькуль 10:30 ОМСК — Крутинка 10:30 ОМСК — Марьяновка АС 316 10:30 ОМСК — Тара АВ 1106 11:20 ОМСК — Крутиха 1080/1 11:20 ОМСК — Октябрьский - Тюкалинск 11:20 ОМСК — Павлоградка 12:10 ОМСК — Тюкалинск 12:50 ОМСК — Павлоградка 13:20 ОМСК — Благодаровка 13:20 ОМСК — Нижняя Омка 14:00 ОМСК — Знаменское 14:30 ОМСК — Яланкуль 14:40 ОМСК — Горьковское 15:20 ОМСК — Павлоградка 15:30 ОМСК — Тара АВ 15:30 ОМСК — Шербакуль 15:50 ОМСК — Калачинск 16:00 ОМСК - Одесское 16:00 ОМСК — Рождественка 16:20 ОМСК — Павлоградка 16:40 ОМСК — Домбай Ориентировочное время возобновления движения по автомобильным дорогам: 15 часов 00 минут.
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